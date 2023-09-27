Правоохоронці підозрюють мешканку Харківщини у співпраці з ворогом

Жінці поки що повідомлено про підозру заочно.

Співробітники поліції підозрюють мешканку селища Великий Бурлук у Харківській області в співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час окупації населеного пункту жінка погодилась обійняти посаду “спеціаліста сектору землеустрою, земельних відносин, містобудування та архітектури Великобурлуцького ТУ ВДА Куп'янського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Жінка займалась врегулюванням спорів щодо земельних відносин та здійсненням прийому осіб з приводу земельних питань.

Правоохоронці заочно повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Якщо її провина буде доведена в суді, їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, поліцейські підозрюють мешканця Балаклеї Харківської області у тому, що він добровільно обійняв посаду так званого бійця "спеціального відділення швидкого реагування УВС ВДА Харківської області”.