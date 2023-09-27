Міноборони: Плани мобілізації поки не змінюються

Наразі плани мобілізації не змінюються, але її темпи залежать від викликів з боку країни-агресора Росії та ситуації на фронті.
Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.
"Поки що плани мобілізації не змінюються. Все може бути в залежності, які виклики будуть з боку Росії. Це задача кожного чоловіка – захистити свою державу, треба до цього готуватися і бути готовими", – сказав Павлюк.
За його словами, Україна робить "максимально все", аби не збільшувати темпи мобілізації.
Проте, зауважив він, це все залежить "від агресора і від ситуації, яка буде складатися на фронті".
Нагадаємо, що Міністерство оборони опрацьовує додаткові можливості інформаційної взаємодії з існуючими державними реєстрами.
А новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК.