Міноборони: Плани мобілізації поки не змінюються

Україна робить все, аби не збільшувати темпи мобілізації, заявили у відомстві.

Наразі плани мобілізації не змінюються, але її темпи залежать від викликів з боку країни-агресора Росії та ситуації на фронті.

Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"Поки що плани мобілізації не змінюються. Все може бути в залежності, які виклики будуть з боку Росії. Це задача кожного чоловіка – захистити свою державу, треба до цього готуватися і бути готовими", – сказав Павлюк.

За його словами, Україна робить "максимально все", аби не збільшувати темпи мобілізації.

Проте, зауважив він, це все залежить "від агресора і від ситуації, яка буде складатися на фронті".

Нагадаємо, що Міністерство оборони опрацьовує додаткові можливості інформаційної взаємодії з існуючими державними реєстрами.

А новий міністр оборони Рустем Умєров має намір запровадити електронний військовий квиток і цифровізувати ВЛК.