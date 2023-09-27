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На північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон, - Федоров

Окупанти використовують бетоновози.

На північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон, - Федоров
Фото: EPA/UPG

На північ від окупованого міста Токмак в Запорізькій області окупанти облаштували новий укріплений район.

Про це повідомив у Телеграмі мер Мелітополя Іван Федоров.

"Росіяни продовжують будівництво укріплень у Запорізькій області. Відчуваючи постійний натиск Збройних сил України російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. На північ від Токмака з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ с. Роботине", - сказав Федоров.

За інформацією Федорова на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій окупанти почали збирати бетоновози.

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Нагадаємо, що як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська все глибше заходять в окуповану Росією частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

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