На північ від Токмака окупанти звели новий укріпрайон, - Федоров

На північ від окупованого міста Токмак в Запорізькій області окупанти облаштували новий укріплений район.

Про це повідомив у Телеграмі мер Мелітополя Іван Федоров.

"Росіяни продовжують будівництво укріплень у Запорізькій області. Відчуваючи постійний натиск Збройних сил України російська армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. На північ від Токмака з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ с. Роботине", - сказав Федоров.

За інформацією Федорова на межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій окупанти почали збирати бетоновози.

Нагадаємо, що як йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська все глибше заходять в окуповану Росією частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.