ЗСУ глибше заходять в Запорізьку область і штурмують Новопрокопівку, - ISW

Крім того, українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового.

Українські війська все глибше заходять в окуповану Росією частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"На відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як росіяни мають бій з українськими військовими на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботиним та Новопрокопівкою. Українські війська не подолали всі російські оборонні позиції поблизу Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається невідомою", – йдеться в повідомленні.

Крім того, аналітики зауважили, що російські джерела заявили, що 22 вересня російські війська нібито відбили українську атаку на північну частину Новопрокопівки. "Це - перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки", – заявили в ISW.

Крім того, в ISW зазначили, що українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового. Водночас, аналітики зауважили, що ці укріплення є не кінцевою оборонною лінією РФ на заході області.

"Українські сили не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції біля Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається незрозумілою. Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншейної лінії російських бойових позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно і систематично пробивається", – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що російські війська мають більше польових укріплень за Вербовим; наприклад, на північ від Очеретуватого (26 км на південний схід від Оріхова) є більше протитанкових окопів і бойових позицій, "однак неясно, наскільки ці позиції укомплектовані".

Нагадаємо, днями інформагентство Reuters повідомило з посиланням на заяви українських командирів, що ЗСУ прорвали найскладнішу лінію російської оборони на півдні і тепер зможуть просуватися швидше.