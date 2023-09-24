На Херсонщині внаслідок обстрілів одна людина загинула, троє поранені

Є влучання в житлові квартали населених пунктів області, а також у банківську установу в Бериславському районі.

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів одна людина загинула і троє дістали поранення. Також зафіксовано влучання в житлові квартали.

Про це повідомив голова військової обласної адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 83 обстріли, випустивши 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 28 снарядів", - написав він у Telegram.

Крім того, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, банківську установу в Бериславському районі.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині безпілотник росіян поранив 78-річного місцевого мешканця.