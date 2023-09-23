Практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки

Росіяни імітують будівництво оборонних споруд у Курській області, повідомили у Центрі національного спротиву.

“Маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого губернатора і ЗСУ”, − йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву заявили, що бійці курської повстанської армії продовжують допомагати Силам Оборони України виявляти місця дислокацій противника вздовж кордону з Сумщиною.

Останні передані матеріали аеророзвідки вказують на те що практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість вже заросли чагарниками.

Фото: sprotyv.mod.gov.ua

“Зауважимо, практично весь особовий склад противника передислоковано на Запоріжжя і Донбас і планово знищується в ході контрнаступу ЗСУ на півдні та сході. Водночас російська верхівка успішно “засвоює” кошти рядових громадян імперії, й таке положення речей нас влаштовує”, − зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що у 2024 році Росія збільшить витрати на оборону до 6% ВВП. Витрати на оборону перевищать соціальні витрати.