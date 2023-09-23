Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетами по Кременчуку, є загиблі та поранені (оновлення)
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
Рада прийняла закон про нацменшини, що було однією з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
CNN: Маккарті не дозволив Зеленському виступити на засідання Конгресу. Той сказав, що так було і з лідерами інших країн
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Зеленський & Байден: п’ять кроків до перемоги України
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Богдан Струтинський: “Ми будемо рухатись у напрямку наближення українського театру до світової культури”
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
Виплати військовослужбовцям. Перерахунок за новою постановою буде від 1 червня. Міноборони ще вносить зміни
ГоловнаСуспільствоЖиття

Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко

Жінка пішла на 76 році життя.

Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Фото: Facebook

Сьогодні на 76 році життя померла українська письменниця та освітянка, мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко. 

Про це повідомили у благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.

“Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне”, − йдеться у повідомленні.

Про дату і місце прощання наразі невідомо.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року в селі Сіде Самбірського району Львівської области України. Вона закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва. У 1981 році з чоловіком-інженером Віктором Кузьменком і сином Андрієм оселилися у місті Новояворівськ Яворівського району. Працювала вчителькою Новояворівської музичної школи. Згодом з чоловіком переїхали у селище Брюховичі.

Нагадаємо, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою. Кузьменко від отриманих травм помер на місці аварії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies