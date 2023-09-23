Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко

Жінка пішла на 76 році життя.

Сьогодні на 76 році життя померла українська письменниця та освітянка, мама Кузьми Скрябіна Ольга Кузьменко.

Про це повідомили у благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.

“Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне”, − йдеться у повідомленні.

Про дату і місце прощання наразі невідомо.

Ольга Кузьменко народилася 23 квітня 1947 року в селі Сіде Самбірського району Львівської области України. Вона закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва. У 1981 році з чоловіком-інженером Віктором Кузьменком і сином Андрієм оселилися у місті Новояворівськ Яворівського району. Працювала вчителькою Новояворівської музичної школи. Згодом з чоловіком переїхали у селище Брюховичі.

Нагадаємо, лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року у ДТП у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою. Кузьменко від отриманих травм помер на місці аварії.