Верещук закликала українців тимчасово покинути окупований Крим

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає українців тимчасово покинути території окупованого Криму.

Про це заявила у Телеграмі віце-прем’єр, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова", - сказала Верещук.

Вона зауважила, що для убезпечення своїх життів перечекати небезпеку можна на підконтрольній території України або в третіх країнах.

Нагадаємо, Сили спецоперацій ЗСУ повідомили, що вдень 22 вересня штаб Чорноморського флоту уразили під час проведення наради керівного складу флоту РФ. Ця спецоперація отримала назву “Крабовая ловушка”. Повідомляється про десятки загиблих та поранених окупантів.

21 вересня СБУ спільно з Військово-морськими силами вдарили безпілотниками та ракетами по аеродрому "Саки", який ворог використовував у воєнних цілях. Є ураження техніки.

20 вересня захисники атакували командний пункт російського Чорноморського флоту. Для удару теж використали ракети.