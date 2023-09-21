Щонайменше 10 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 10 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
​Борець проти української мови і прихильник Шарія. Що відомо про ймовірного очільника Комітету ВР з питань свободи слова
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
На оборонному заводі Миколаївщини діяла агентурна мережа ворога, – СБУ
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ та ВМС уночі вдарили ракетами по військовому аеродрому окупантів у Криму, – джерела

До ракетних ударів використали безпілотники. 

СБУ та ВМС уночі вдарили ракетами по військовому аеродрому окупантів у Криму, – джерела
Фото: скріншот

Цієї ночі СБУ та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму

За даними наших джерел у Службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир". Там же розташовувалася база підготовки операторів БпЛА Mojaher – ударних безпілотників, які виробляються Іраном. 

"Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон", – зазначили співрозмовники. 

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун".

Навіть проросійські телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати – пишуть про не менше 30 загиблих військових.

В СБУ запевняють, що із кожним днем "бавовна" в Криму буде квітнути все більше – окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.

Нагадаємо, що російське міністерство оборони приховало інформацію про ураження аеродрому в окупованому Криму. Росіяни заявили, що збили 19 безпілотників. 

Учора вранці в Криму Сили оборони атакували командний пункт російського Чорноморського флоту ракетами. Є ураження живої сили та техніки ворога. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies