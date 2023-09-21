СБУ та ВМС уночі вдарили ракетами по військовому аеродрому окупантів у Криму, – джерела

Цієї ночі СБУ та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

За даними наших джерел у Службі безпеки, на летовищі було щонайменше 12 бойових літаків (Су-24 і Су-30), а також ПЗРК "Панцир". Там же розташовувалася база підготовки операторів БпЛА Mojaher – ударних безпілотників, які виробляються Іраном.

"Саме ці безпілотники використовують росіяни для координації власних повітряних атак, а також як бойовий ударний дрон", – зазначили співрозмовники.

Удари Служби безпеки та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім – запустили ракети "Нептун".

Навіть проросійські телеграм-канали підтверджують серйозні руйнування та втрати – пишуть про не менше 30 загиблих військових.

В СБУ запевняють, що із кожним днем "бавовна" в Криму буде квітнути все більше – окупанти не можуть почувати себе в безпеці на окупованому півострові.

Нагадаємо, що російське міністерство оборони приховало інформацію про ураження аеродрому в окупованому Криму. Росіяни заявили, що збили 19 безпілотників.

Учора вранці в Криму Сили оборони атакували командний пункт російського Чорноморського флоту ракетами. Є ураження живої сили та техніки ворога.