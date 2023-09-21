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Збройні сили знищили ще 490 окупантів, 3 танки та 2 засоби ППО ворога, – Генштаб

Упродовж доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення.

Збройні сили знищили ще 490 окупантів, 3 танки та 2 засоби ППО ворога, – Генштаб
Фото: скрін відео

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив у Facebook дані щодо втрат російських окупаційних військ за минулу добу і за 575 дні повномасштабної війни.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 274 470 (+490) осіб,
  • танків ‒ 4 638 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 883 (+15) од,
  • артилерійських систем – 6 137 (+41) од,
  • РСЗВ – 781 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 528 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 850 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 1 479 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 670 (+37) од,
  • спеціальна техніка ‒ 911 (+5).

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Нагадаємо, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

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