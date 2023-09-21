Росіяни випустили три групи ракет по Україні та почали другу хвилю атаки (оновлено)

Російська армія за ніч і ранній ранок 21 вересня влаштувала дві хвилі ракетної атаки на Україну. Друга хвиля почалася о 7:04 – менше ніж через пів години після оголошення відбою після першої.

Станом на 7:21, за даними Повітряних сил, група ракет з Чернігівської в сторону Київської області. Також загроза для Кіровоградської та Черкаської областей.

Мер Києва Віталій Кличко попередив, що можлива нова атака на місто. Повітряні сили підтвердили загрозу для Київської області і закликали бути в укриттях.

До того російська армія випустила три групи ракет по Україні. Повітряні сили попередили про запуск із літаків Ту-95 МС.

Перша повітряна тривога оголошена по всіх областях. За даними Повітряних сил, ракети загрожують багатьом регіонам, зокрема Сумській, Чернігівській областях, Черкаській.

Друга група ракет рухалася з Чернігівської у бік Київської. Також загроза для Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Дані постійно оновлюються – їх можна відслідковувати в офіційному Telegram Повітряних сил.

"Загроза для Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Крилаті ракети прямують у напрямку Вінниччини!" – зазначили військові.

Згодом загроза поширилися на західні регіони. Вибухи лунали в Хмельницькій області, Черкасах, Львівській області, Рівному. До того на півночі і сході – в Києві та Харкові.

Близько 6:40 оголосили відбій першої тривоги по країні.