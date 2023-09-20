Головне за середу, 20 вересня: ворожий удар по Торецьку, вибухи в районі Бельбеку, виступ Зеленського в Радбезі ООН

Понад 15 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, вибухи в районі військового аеродрому Бельбек, виступ Зеленського на Радбезі ООН. Яким запам’ятається 574-й день повномасштабної війни.

Російські війська 20 вересня з міномета обстріляли Торецьк у Донецькій області.

Росіяни вдарили 240-міліметровою активно-реактивною міною 3Ф2 системи 2С4 "Тюльпан" по місту Торецьку та його околицях. Від влучання засобу ураження постраждало саме місто та смт Північне. У Торецьку внаслідок отриманих тілесних ушкоджень загинули 19-річна дівчина та 20-річний чоловік. Під час обстрілу вони перебували в приватному житловому будинку. Ще двоє людей - 84-річна мати та її 60-річний син дістали поранення, несумісні з життям, на одній із вулиць Північного.

Ворожа атака зруйнувала приватні оселі й пошкодила господарські споруди.

На місці вибуху в Куп’янську завершилися оперативні роботи екстрених служб. Знайдено тіла ще двох загиблих, повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить 8 людей – шестеро чоловіків та дві жінки", - написав він. Двоє загиблих - волонтери, які евакуйовували людей.

"Окупанти цинічно завдали удар ракетою "Гром-Е1". Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину", - додав Синєгубов.

Президент Володимир Зеленський закликав до реформи ради безпеки Організації Об'єднаних Націй і наголосив, що Росії, у ній не місце. Про це він заявив у своєму виступі в Радбезі ООН.

"Від початку збройної агресії держави, яка чомусь досі знаходиться в складі Радбезу ООН, минуло вже 574 доби болю, втрат і боротьби. Росія вбила десятки тисяч наших людей і зробила мільйони біженцями, зруйнувавши їхній дім. Світова більшість визнає правду про цю війну. Це злочинна та неспровокована агресія Росії проти нашої нації, що має на меті захоплення території та ресурсів України", - сказав Зеленський.

"Але я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо рішень. Всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною. У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке Росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота – виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює Росія. Вето в руках агресора – ось те, що загнало ООН у глухий кут. Хоч би ким ви були, наявна система ООН робить вас все одно меншим, ніж право вето, яке є лише в кількох та яке використовується одним – Росією – на шкоду всім іншим членам ООН", - сказав Зеленський.

Він закликав перетворити багаторічні розмови щодо реформ в ООН у реальні дії і назвав три кроки до цього. Які саме – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

На Бахмутському напрямку українські бійці успішно відбили атаки росіян у районі західніше Зайцевого Донецької області. А на Мар’їнському наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

Авіація Сил оборони завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та чотири артилерійські засоби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 вересня – в нашій новині.

Верховна Рада врахувала вето президента на законопроєкт із відкриттям декларацій через рік. Депутати схвалили рішення відкрити декларації для громадськості негайно.

За віддав голоси 341 нардеп, тобто конституційна більшість. Про це повідомили народні депутати в соцмережах після голосування. Судячи з опублікованих парламентарями фото, проти голосував лише один народний депутат, не голосували 19.

Подробиці – в новині.

Верховна Рада проголосувала за звільнення нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

За інформацією нардепа Ярослава Железняка, поки в.о. голови Комітету зі свободи слова стане Євген Брагар. А Шуфрич буде просто членом Комітету. Має залишитися не менше 3 членів Комітету, щоб він існував.

На наступному тижні нардепи чекатимуть пропозицію щодо постійного голови Комітету. За інформацією Железняка, найбільш ймовірно, що це буде представник Львівщини з групи «Довіра» Павло Бакунець.

В головному офісі НЕК "Укренерго" сьогодні відбувалися слідчі дії.

Обшуки проводила Генеральна прокуратура на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року.

"Укренерго сприяє проведенню слідчих дій та добровільно надає представникам Генпрокуратури всі документи, які визначені ухвалою. Компанія надала би слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення від правоохоронців не надходило", - наголосили в компанії.

З переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторською служби. Аудит Укренерго завершився в березні цього року.

Укренерго оскаржує результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважає їх упередженими і такими, що прямо суперечать законодавству.

Подробиці – в новині.

В окупованому Криму в районі військового аеродрому Бельбек вдень 20 вересня пролунали вибухи.

Також про роботу ППО повідомили в районі селища Чорноморське. Рух машин зведеним окупантами Кримським мостом перекрито.

У соцмережах опублікували відео із ракетами, що летіли нібито над Кримом. Офіційно окупанти заявили, що збили два безпілотника в районі Севасто́поля і Качі, але потім сказали, що це були не безпілотники, а ракети. Запевняють, що атаку відбили.

Крім Бельбека, за даними очевидців, вибухи лунали біля аеродрому Кача.

Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що Сили оборони України в середу вранці завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового поблизу Севастополя.

"Вранці 20 вересня ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту окупантів біля Верхньосадового поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Слава Збройним силам України!" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють джерела LB.ua у Службі безпеки, ворожу військову базу розбили ракетами, які точно влучили в ціль. Цю операцію спільно провели СБУ, Повітряні сили та ВМС ЗСУ.

Російські генерали визначили згадану базу біля Севастополя своїм запасним командним пунктом, щоб їх не дістали за основним місцем дислокації.

Ворожа ціль зазнала удару після того, як СБУ верифікувала дані, що у військовій частині дійсно перебувають командири російського флоту.

Джерела зазначають, що наразі уражена не тільки жива сила противника, але й дороговартісні військові системи, які були на цій базі. В СБУ обіцяють, що «сезон бавовни» у Криму буде продовжуватись.

Сторони домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабаху, повідомляє DW.

Армію оборони Нагірного Карабаху буде повністю роззброєно, озброєння та важку техніку виведуть з території, повідомляє Інформаційний штаб невизнаної республіки.

Підрозділи вірменської армії також виведуть із зони, де розгорнуть російський миротворчий контингент.

21 вересня "представники місцевого вірменського населення" зустрінуться із владою Азербайджану, повідомили в Інформаційному штабі.

BBC повідомляє, що влада невизнаного Нагірного Карабаху прийняла пропозицію російських миротворців припинити вогонь, йдеться у заяві інформаційного центру невизнаної республіки. Угода набирає чинності з 13:00 20 вересня 2023 року.

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