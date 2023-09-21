Головне за четвер, 21 вересня: ворожі удари по Херсонщині та Одещині, анонс нового пакету допомоги від США

Понад 20 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, зустріч Зеленського з американськими сенаторами. Яким запам’ятається 575-й день повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський 21 вересня провів зустріч з американськими сенаторами та лідерами Палати представників щодо оборонної допомоги Україні.

Зокрема глава держави зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом і лідером Демократичної партії в Палаті представників США Хакімом Джефрісом.

Президент України сказав сенаторам, що військова допомога Україні має вирішальне значення для зусиль нашої держави у боротьбі з російською агресією, розповів за підсумками зустрічі лідер демократичної більшості Чак Шумер. "Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну", - процитував Зеленського Шумер.

Після відвідин Конгресу Президент України провів зустріч із главою Пентагону Ллойдом Остіним.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що упродовж доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Ворог завдав 52 ракетних та 44 авіаційних ударів і здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління та 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та дві станції РЕБ противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 вересня – в нашій новині.

Російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Львове на Херсонщині.

Внаслідок удару важкі травми отримала 63-річна жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки.

Також під вогнем ворога опинилася Тягинка. Росіяни вдарили по селу двома КАБ. Також під обстріл потрапили Одрадокам’янка та Миколаївка. На щастя, обійшлося без жертв.

Надвечір російські терористи атакували ракетами Білгород-Дністровський район Одеської області.

“На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру. На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували”, - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що постраждалих серед цивільних немає.

Президент Джо Байден оголосить про надання США додаткового пакету допомоги Україні, повідомила Аманда Слот, старший директор Ради національної безпеки у Європі.

“Сьогодні президент у рамках візиту президента Зеленського оголосить про додатковий пакет допомоги у сфері безпеки. Це четвертий пакет, який ми оголосимо за шість тижнів, і очікується, що в цей пакет буде включено дуже значний обсяг протиповітряної оборони, що є найважливішим потенціалом, який зараз потрібен українцям”, - сказала Слот.

Вона уточнила, що новий пакет не включатиме ракет великого радіусу дії ATACMS, хоча питання їх надання не знімається з порядку денного.

Подробиці – в новині.

Сьогодні, 21 вересня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт 9610 про зміни до Закону "Про національні меншини (спільноти) України".

У пояснювальній записці до законопроєкту 9610 зазначається, що метою його ухвалення є вдосконалення законодавчого регулювання реалізації прав та свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), відповідно до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року, а також рекомендацій Венеційської Комісії.

Які саме зміни пропонується внести законопроєктом – в новині.

Днями СБУ та ЗСУ вдарили по секретній базі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі, повідомили наші джерела.

Спочатку Служба безпеки виявила, що окупанти організували свій штаб на місцевому моторному заводі. Інформацію передали військовим, а потім разом з ними відпрацювали по цілі.

В результаті ракетного удару було поранено командувача 58-ї армії РФ, яка воює на Запорізькому напрямку, а також їхнього начальника штабу.

Крім ватажків окупантів, постраждало ще декілька десятків ворожих офіцерів. Близько десяти із них – уже “точно відправилися на концерт до Кобзона”, повідомили джерела.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!