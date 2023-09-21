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Король Великої Британії Чарльз III у Парижі підтвердив налаштованість забезпечити тріумф України у війні проти Росії

Монарх засудив нічим невиправдану агресію України з боку Росії.

Король Великої Британії Чарльз III у Парижі підтвердив налаштованість забезпечити тріумф України у війні проти Росії
Фото: Пресслужба Посольства України у Франції

Під час державного візиту короля Великобританії Чарльза III до Парижа британський монарх виступив у Сенаті з промовою перед французькими депутатами та сенаторами.

Про це повідомила пресслужба Посольства України у Франції.

У своїй промові, на яку у якості почесного гостя був запрошений Посол України у Франції Вадим Омельченко, король Чарльз III підтвердив непохитну налаштованість Великої Британії та Франції разом докладати зусиль, аби побачити тріумф України у війні проти Росії.

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“Разом ми непохитні в своїй рішучості зробити усе, щоб Україна перемогла і, щоб наші основоположні свободи перемогли”, – сказав Чарльз III.

Король засудив нічим невиправдану агресію України з боку Росії, нагадавши, що це відбувається “через понад 80 років після того, як ми пліч-о-пліч боролися за визволення Європи”.

Чарльз III звернувся до українського народу із запевненням у подальшій рішучій солідарності, і висловив готовність “зробити все, що в його силах, щоб зміцнити важливе франко-британське партнерство заради перемоги України".

Нагадаємо, король Чарльз відвідав Німеччину під час своєї першої закордонної поїздки як король. Чарльз III офіційно став королем Великої Британії у травні. Він приніс присягу у вересні 2022.

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