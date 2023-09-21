Польща здійснює лише попередньо узгоджені постачання боєприпасів та озброєння Україні, - речник уряду

Також у країні працює хаб міжнародної допомоги.

Польща здійснює постачання зброї та боєприпасів Україні в межах уже узгоджених домовленостей та контрактів.

Про це заявив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, повідомляє RMF24.

"У контексті запитань щодо постачання озброєнь хочу повідомити, що Польща здійснює лише попередньо узгоджені постачання боєприпасів та озброєння разом із тими, що випливають із підписаних з Україною контрактів. Зокрема, найбільший іноземний контракт, підписаний польською збройовою промисловістю після 1989 року – на поставку САУ Krab", – зазначив Мюллер.

Як підкреслив речник польського уряду, "з українського боку з'явилася низка абсолютно неприйнятних заяв і дипломатичних жестів". Польща не сприймає такого роду невиправдані дії, підкреслив він.

За словами Мюллера, "у Польщі досі працює хаб міжнародної допомоги".

"Нагадаємо, що в перші місяці війни Польща надала для оборони України ключові танки, бронемашини, літаки та боєприпаси, які були необхідні, щоб зупинити напад Росії на Україну, а в майбутньому - й на інші країни ЄС разом із Польщею. У перші місяці війни, коли інші країни ЄС обговорювали підтримку, Польща послідовно допомагала відбити напад Росії", – зазначив Мюллер.

Окрім САУ "Краб" польські заводи виробляють для України 100 бойових машин "Росомак" і декілька десятків самохідних мінометів "Рак", призначених для нашої держави.

Загалом Польща передала Україні озброєння на понад три мільярди євро.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив напередодні, що Варшава припиняє постачання зброї Києву і натомість зосереджується на власному озброєнні.

Нині у Нью-Йорку президент Литви Гітанас Науседа провів з цього приводу зустріч із очільниками України і Польщі та закликав якнайшвидше владнати розбіжності.