Президент Південної Кореї застеріг Росію та КНДР від угод про зброю

Сеул та його союзники будуть готові відповісти на “пряму провокацію”.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль застеріг Росію та Північну Корею від укладення будь-яких щодо зброї, заявивши, що Сеул та його союзники будуть готові відповісти на “пряму провокацію”.

Про це пише Bloomberg.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що нещодавня поїздка північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії могла бути спрямована на сприяння передачі зброї, щоб допомогти Москві у війні в Україні.

У своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН Юн попередив, що військова співпраця між двома країнами стане глобальною проблемою. За його словами, якщо КНДР отримає інформацію та технології, необхідні для розширення свого потенціалу зброї масового знищення, в обмін на підтримку Росії звичайним озброєнням, це “буде прямою провокацією, яка загрожує миру та безпеці не лише України, а й Республіки Корея”.

Сеул “разом зі своїми союзниками та партнерами не стоятиме осторонь”, сказав він, додавши, що це може призвести до закликів реформувати Раду Безпеки ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму першому особистому зверненні до Радбезу у середу розкритикував Росію, закликавши позбавити Москву права вето як одного із постійних членів найвищого керівного органу ООН.

Протягом кількох місяців США звинувачували Кіма у постачанні зброї та боєприпасів для допомоги президенту Володимиру Путіну у війні, включно з надсиланням снарядів і ракет. Хоча американців заявили, що зброя навряд чи змінить поле бою, вона може сприяти бомбардуванню України, а Північна Корея отримає новий потік доходів для економіки, ізольованої від більшої частини світової торгівлі.

Представник президента Південної Кореї на початку вересня заявив, що Росія вже тривалий час застосовує північнокорейську зброю проти України.