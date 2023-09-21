Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Росіяни випустили три групи ракет по Україні та провели другу хвилю атаки (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Альтруїзм у політиці – це рідкість. Зміна правил гри в культурній екосистемі
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Московському православ’ю в Україні кінець. У Росії церковна криза відкладається – ненадовго
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Порошенко прокоментував удар по заводу в Севастополі, який до окупації належав йому: "Вкрадене не приносить успіху"
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Польща проти українського зерна. Удар, звідки не чекали
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області (доповнено)
ГоловнаСвіт

Президент Південної Кореї застеріг Росію та КНДР від угод про зброю

Сеул та його союзники будуть готові відповісти на “пряму провокацію”.

Президент Південної Кореї застеріг Росію та КНДР від угод про зброю
Юн Сок Йоль
Фото: ЕРА/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль застеріг Росію та Північну Корею від укладення будь-яких щодо зброї, заявивши, що Сеул та його союзники будуть готові відповісти на “пряму провокацію”.

Про це пише Bloomberg.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що нещодавня поїздка північнокорейського лідера Кім Чен Ина до Росії могла бути спрямована на сприяння передачі зброї, щоб допомогти Москві у війні в Україні. 

У своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН Юн попередив, що військова співпраця між двома країнами стане глобальною проблемою. За його словами, якщо КНДР отримає інформацію та технології, необхідні для розширення свого потенціалу зброї масового знищення, в обмін на підтримку Росії звичайним озброєнням, це “буде прямою провокацією, яка загрожує миру та безпеці не лише України, а й Республіки Корея”. 

Підписуйтесь на наш Google News

Сеул “разом зі своїми союзниками та партнерами не стоятиме осторонь”, сказав він, додавши, що це може призвести до закликів реформувати Раду Безпеки ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму першому особистому зверненні до Радбезу у середу розкритикував Росію, закликавши позбавити Москву права вето як одного із постійних членів найвищого керівного органу ООН.

Протягом кількох місяців США звинувачували Кіма у постачанні зброї та боєприпасів для допомоги президенту Володимиру Путіну у війні, включно з надсиланням снарядів і ракет. Хоча американців заявили, що зброя навряд чи змінить поле бою, вона може сприяти бомбардуванню України, а Північна Корея отримає новий потік доходів для економіки, ізольованої від більшої частини світової торгівлі.

Представник президента Південної Кореї на початку вересня заявив, що Росія вже тривалий час застосовує північнокорейську зброю проти України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies