Індія просить емігрантів у Канаді бути пильними після обвинувачення у причетності до вбивства лідера сикхів

Нью-Делі є джерелом номер один іммігрантів та іноземних студентів до Канади.

Індія просить своїх громадян бути максимально обережними під час перебування в Канаді, натякнувши, що їхня безпека є під загрозою. Це очевидна ескалація дипломатичного конфлікту між двома країнами, пише Bloomberg.

Міністерство закордонних справ Індії стверджує, що студенти, зокрема, повинні “залишатися пильними”, спрямовуючи меседж до величезної кількості молодих індійців, які відвідують канадські коледжі та університети.

Індія є джерелом номер один іммігрантів та іноземних студентів до Канади, і дві країни мають міцні економічні та інвестиційні зв’язки. Але країни перебувають у конфлікті після того, як прем’єр-міністр Джастін Трюдо звинуватив уряд Індії в організації вбивства відомого лідера сикхських сепаратистів у Канаді.

Індія спростувала обвинувачення та попередила усіх індійських громадян, які проживають у Канаді або планують подорожі через “дедалі сильнішу антиіндійську діяльність і політично сприйняті злочини на ґрунті ненависті та злочинне насильство в Канаді”.

Якщо індійці прислухаються до закликів, економіка Канади може постраждати. Відвідувачі з країни також є основним джерелом туристичних доларів і складають майже чверть витрат нерезидентів.

За словами Даманпріта Сінгха, представника міжнародних студентів від Канадської федерації студентів, деякі студенти вже “панікують”. “Це точно вплине на імміграцію. Обидва уряди мають вирішити це питання якомога швидше”, − сказав він.

Міністр імміграції Канади Марк Міллер у середу спростував заяви Індії. “Канада за будь-якими стандартами є однією з найбезпечніших, якщо не найбезпечнішою, країною у світі, яка керується верховенством права. Люди повинні прочитати цю заяву, якою вона є”, – сказав він журналістам в Оттаві.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Адрієнн Вотсон заявила, що США активно координують і консультуються з Канадою з цього питання. "Це серйозна справа, і ми підтримуємо зусилля правоохоронних органів Канади. Ми також залучаємо уряд Індії", – сказала вона в заяві.