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Зеленський зустрівся у США з президентом Чилі

Сторони обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка.

Зеленський зустрівся у США з президентом Чилі
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН з президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Лідери скоординували подальші кроки для розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чилі на міжнародній арені”, - йдеться у повідомленні.

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Володимир Зеленський відзначив налаштованість України на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки. 

Сторони обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення.

Також Володимир Зеленський наголосив на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни зміг зустрітися із головою уряду Ізраїлю. Зустріч із Беньяміном Нетаньягу відбулася в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.

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