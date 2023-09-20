Зеленський зустрівся у США з президентом Чилі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях 78-ї сесії Генасамблеї ООН з президентом Республіки Чилі Габріелем Боричем.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Лідери скоординували подальші кроки для розширення двосторонньої співпраці між Україною та Чилі на міжнародній арені”, - йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський відзначив налаштованість України на поглиблення співпраці з державами Латинської Америки.

Сторони обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення.

Також Володимир Зеленський наголосив на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вперше за час повномасштабної війни зміг зустрітися із головою уряду Ізраїлю. Зустріч із Беньяміном Нетаньягу відбулася в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН.