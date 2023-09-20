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Зеленський зустрівся із спецпредставником президента США Пріцкер

Сторони обговорили пріоритетні для відбудови області нашої країни.

Зеленський зустрівся із спецпредставником президента США Пріцкер
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч зі спеціальним представником Президента США з відновлення України Пенні Пріцкер.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави привітав Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.

«Дуже важливим питанням для нас є відновлення – як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими», – зазначив він. 

Сторони обговорили пріоритетні для відбудови області нашої країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

Президент відзначив важливість участі американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти.

Фото: Офіс президента

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Нагадаємо, нещодавно Байден призначив спецпредставницю з питань відновлення економіки України. Нею стала Пенні Пріцкер. Вона працюватиме з урядом України, міжнародними партнерами та бізнесом.

Пенні Пріцкер була міністром торгівлі США з 2013 по 2017 рік. Одна з 11 спадкоємців родини мільярдерів Пріцкерів, ключова фандрайзерка кампаній Байдена та Обами.

15 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що спецпредставницю США з відновлення економіки України Пенні Пріцкер запросили відвідати нашу країну.

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