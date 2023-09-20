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Албанія підписала декларацію підтримки євроатлантичної інтеграції України

Також Албанія готова приєднатися до Спільної декларації G7 про гарантії безпеки Україні. 

Албанія підписала декларацію підтримки євроатлантичної інтеграції України
Фото: Ігор Жовква

У Нью-Йорку Президент Володимир Зеленський підписав з прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Про це у Facebook написав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. 

"Албанія, яка як непостійний член наразі головує в Раді Безпеки ООН і є членом НАТО, сьогодні стала 25-ю країною, що формалізувала чітку підтримку членства України в Альянсі.Символічно це сталося напередодні річниці Спільного звернення Президента, Голови Верховної Ради і Прем'єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору від 30 вересня 2022 року щодо подання Україною заявки на членство в НАТО", - йдеться у повідомленні.

У Спільній декларації Албанія засвідчила готовність щодо надання Україні політичної, військової, технічної, оборонної і гуманітарної підтримки в рамках двостороннього та міжнародного співробітництва. 

Республіка Албанія визнає, що безпека України має велике значення для країн-членів та Альянсу, а також зобов'язується брати участь у відновленні України після війни. Окрім того, під час двосторонньої зустрічі Рама офіційно оголосив про готовність Албанії приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України щодо надання нашій державі гарантій безпеки. 

Фото: Ігор Жовква

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Нагадаємо, що у квітні 2023 року Албанія скасувала безвізовий режим для громадян Російської Федерації.

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