Верховна Рада врахувала вето президента на законопроєкт про декларації: тепер їх мають відкрити одразу

Верховна Рада врахувала вето президента на законопроєкт із відкриттям декларацій через рік. Депутати схвалили рішення відкрити декларації для громадськості негайно.

За віддав голоси 341 нардеп, тобто конституційна більшість. Про це повідомили народні депутати в соцмережах після голосування.

Фото: Гончаренко в Telegram

Судячи з опублікованих парламентарями фото, проти голосував лише один народний депутат, не голосували 19.

Попри заклики громадськості, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт із лише частковим відкриттям декларацій. Можливість тримати свої статки прихованими продовжили ще на рік, дозволивши відкрити їх у добровільному порядку. На тлі численних журналістських розслідувань про дороговартісні надбання депутатів за період війни таке рішення викликало обурення, тож петиція із проханням ветувати документ швидко зібрала необхідні для розгляду голоси.

12 вересня Володимир Зеленський ветував законопроєкт. Президент назвав встановлені цим законопроєктом обмеження неприйнятними. Він наголосив, що декларації мають бути відкритими вже зараз, а не через рік.