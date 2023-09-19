Хорватія не буде імпортувати українське зерно і не виключає заборону на такий імпорт, – Politico

Очільник уряду зазначив, що Хорватія є «транзитною країною» для київської сільськогосподарської продукції, не більше того. Хорватські порти наразі сприяють перевезенню українського зерна до третіх країн.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що його країна не буде імпортувати українське зерно і не виключив заборону на такий імпорт за прикладом Польщі, Угорщини та Словаччини, повідомляє Politico.

“Позиція та бажання Хорватії полягає в тому, що ми транзитна країна, а не країна, яка отримує величезні обсяги українського зерна, яке дешевше за наше, що означало б, що наші фермери опинилися в біді”, — сказав Пленкович.

У понеділок Київ порушив у Світовій організації торгівлі позов проти трьох країн Європейського Союзу через їхню відмову зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони, щоб захистити свою національну сільськогосподарську промисловість від різкого зростання експорту дешевого зерна з України, ігноруючи Європейську комісію, яка минулої п’ятниці вирішила дозволити продаж українського зерна в ЄС.

На запитання, чи запровадить Хорватія подібну заборону, Пленкович не відповів, але повторив, що хорватські порти наразі сприяють перевезенню українського зерна до третіх країн.

Хорватія запропонувала Україні використовувати свої морські порти, в той час як вихід останньої до Чорного моря залишався заблокованим Росією через триваючу війну.

Раніше цього місяця перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що невідомо, скільки зерна було експортовано через порти Хорватії, але цей маршрут «вже популярний».

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, вперше після зриву зернової угоди судно з українською пшеницею вийшло з чорноморського порту по встановленому українськими військовими тимчасовому коридору. Це перше з двох суден, які зайшли в порт Чорноморськ на минулому тижні. Таким чином Україна тестує здатність розблокувати свої морські порти для експорту зерна.