Рада на найближчому засіданні звільнить Шуфрича з посади голови Комітету, - Кравчук

Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує РБК-Україна.

"Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його (Шуфрича - ред.) звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б, у тому числі, дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова". Це може бути невірно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану", - розповіла нардеп.

Нагадаємо, під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку. Слідчі дії проходили за місцем проживання Шуфрича. Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем.

Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет ВР із питань свободи слова.

За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи.

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб.