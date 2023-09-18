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Рада на найближчому засіданні звільнить Шуфрича з посади голови Комітету, - Кравчук

Комітет з питань свободи слова продовжить працювати.

Рада на найближчому засіданні звільнить Шуфрича з посади голови Комітету, - Кравчук
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада планує на найближчому засіданні звільнити нардепа Нестора Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова. 

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує РБК-Україна.

"Безумовно, на найближчому засіданні відбудеться його (Шуфрича - ред.) звільнення. За наявною зараз інформацією, Комітет продовжить працювати. Ліквідація цього Комітету була б, у тому числі, дивною з тої точки зору, які можуть бути заголовки: "Верховна рада ліквідовує Комітет з питань свободи слова". Це може бути невірно протрактовано, особливо в умовах воєнного стану", - розповіла нардеп.

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Нагадаємо, під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку. Слідчі дії проходили за місцем проживання Шуфрича. Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. 

Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет ВР із питань свободи слова.

За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи. 

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб.

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