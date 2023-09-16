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Корнієнко: Шуфрич може бути знятий з посади голови комітету ВР

Поки неясно, хто може замінити Шуфрича.

Корнієнко: Шуфрич може бути знятий з посади голови комітету ВР
Фото: facebook/Oleksandr Korniyenko

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко зазначає, що народний депутат Нестор Шуфрич може бути знятий з посади голови Комітету ВР з питань свободи слова.

Про це повідомляє УНІАН.

"Щодо посади його голови комітету, я думаю, що, напевно, на найближчому пленарному засіданні це питання буде актуалізоване", - зазначив Корнієнко.

Він нагадав, що є кілька проектів постанов щодо зняття Шуфрича з цієї посади.

"Ми розберемося, яка з них найменше суперечить Регламенту, бо вони всі суперечать Регламенту. Можливо, внесемо нову. Ми будемо це питання розв'язувати", - сказав парламентар.

Корнієнко також зазначив, що з огляду на обраний Шуфричу запобіжний захід, "чекав би від нього заяву на складення повноважень, голови комітету як мінімум".

"Тому що він просто технічно не зможе в найближчі два місяці бути нормальним головою комітету, функціональним... Але я не знаю, чи в нього є технічна можливість мати дистанційний доступ до подання заяв. Можливо, він через адвоката може передати: написане від руки і так далі", - сказав Корнієнко.

У разі, якщо Шуфрич цього не зробить, додав депутат, в законі про комітети ВР є достатньо механізмів, аби зробити це без його участі. На запитання, хто може очолити комітет, перший віце-спікер зауважив, що "це вже інше питання, давайте спочатку знімемо Шуфрича".

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Нагадаємо, під час обшуків у народного депутата Нестора Шуфрича (колишня ОПЗЖ) правоохоронці виявили посвідчення "ветерана Збройних сил РФ" та заборонену символіку. Слідчі дії проходили за місцем проживання Шуфрича. Він фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним депутатом, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем. 

Шуфрич – депутат багатьох скликань Верховної Ради, був у Партії регіонів, яка переназвалася в ОПЗЖ. Досі очолює комітет ВР із питань свободи слова.

За даними джерел LB.ua, від російського агента Сівковича Шуфрич мав завдання поширювати в медіа проросійські наративи. 

15 вересня суд відправив Шуфрича під варту на 60 діб.

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