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Федоров: Не працюємо над проведенням виборів у "Дії"

За його словами, ЦВК теж цим не займається.

Федоров: Не працюємо над проведенням виборів у "Дії"
Фото: diia.gov.ua

Україна не працює над проведенням виборів у застосунку "Дія".

Про це віцепрем'єр Михайло Федоров заявив під час форуму "Редколегія. Саміт", повідомляє Укрінформ.

"Завдання (щодо проведення виборів – ред.) поставить законодавство. Ми всі це побачимо. Якихось неформальних завдань немає. Ми не працюємо над виборами в Дії. Завдання немає – ми над цим не працюємо. І ЦВК цим не займається, і парламент не розглядає закони", – сказав Федоров.

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Нагадаємо, що як заявив очільник уряду Денис Шмигаль, гроші на проведення будь-яких виборів у бюджет наступного року не закладені. 

Також заява спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про відсутність у Конституції заборони на проведення виборів під час дії воєнного стану спричинила жваві дискусії. І не лише в партійному чаті “Слуги народу”. Більшість депутатів з різних фракцій, з якими поспілкувався LB.ua, запевняють: до закінчення воєнного стану виборів не буде.

Тим часом у парламенті не припиняється робота над законодавчими змінами для виборів по війні. У ЦВК своєю чергою стверджують, що не отримували жодних сигналів з Офісу Президента чи ВРУ щодо старту процесу. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?".

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