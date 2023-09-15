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Компанія BetterMe розробила безоплатну програму тренувань для людей з ампутаціями, - Федоров

Програма містить 200 унікальних вправ.

Компанія BetterMe розробила безоплатну програму тренувань для людей з ампутаціями, - Федоров
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Українська компанія BetterMe розробила безоплатну програму тренувань для людей з ампутаціями. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

“У програмі 200 унікальних вправ. Вони допоможуть підготуватися до протезування, відновити чутливість м’язів, покращити координацію та витривалість”, - написав Федоров.

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Він додав, що долучитися до тренувань можуть люди з ампутацією верхньої або нижньої кінцівки.

Всі вправи доступні в застосунку BetterMe: Health Coaching безоплатно для українців та з цілодобовим доступом. 

Нагадаємо, американські спеціалісти розпочали навчальну місію з протезування українців в центрі реабілітації Superhumans. Протезування зможуть отримати військові та цивільні, які постраждали від війни. 

Ця місія триватиме до кінця року. В її межах відбудуться кілька етапів спільних американсько-українських навчань, протезування отримають понад 30 пацієнтів. Загальна вартість місії складає 1 млн доларів.

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