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У застосунку “Дія” запустили нову військову облігацію

Глава Мінцифри каже, що за покупку не потрібно сплачувати комісію або приховані платежі.

У застосунку “Дія” запустили нову військову облігацію
Фото: “Дія”

У застосунку “Дія” запустили нову військову облігацію – Євпаторія.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

“Кожна придбана облігація – це зброя, бронежилети та техніка для наших захисників і захисниць. А також потужна підтримка економіки. Облігація Євпаторія має ставку 18,31% та дату виплати 18.06.2025”, – написав міністр.

Він зазначив, що за покупку не потрібно сплачувати комісію або приховані платежі. 

Нагадаємо, 29 серпня Міністерство фінансів залучило близько 7,3 млрд грн від проведеного аукціону військових облігацій. В міністерстві наголосили, що інвестори військових облігацій підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших воїнів зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами.

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