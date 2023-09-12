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Сотні одиниць знищеної Росією української “військової техніки” виявилися муляжами, - CNN

Українські військові активно підміняють свою військову техніку на полі бою муляжами.

Сотні одиниць знищеної Росією української “військової техніки” виявилися муляжами, - CNN
Фото: скріншот

Сотні одиниць знищеної Росією української “бронетехніки” виявилися муляжами, повідомляє CNN.

Йдеться, зокрема, про українські гармати-гаубиці Д-20, гаубиці американського виробництва М777, міномети, ППО та інші. 

Муляжі виробляє українська компанія Метінвест. CNN повідомляє, що побували на місці зберігання копій найновіших американських і європейських військових технологій.

За словами представника компанії, який побажав залишитися невідомим, до війни компанія була найбільшою металургійною групою України. 

Мета, каже речник, подвійна: врятувати життя українців і змусити росіян розтратити власні, дуже дорогі безпілотники-камікадзе, снаряди та ракети.

“Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання безпілотників і ракет на знищення наших приманок. Зрештою, безпілотники та ракети дорогі. Наші моделі набагато дешевші”, — пояснює речник Метінвесту. 

Взяти, наприклад, 155-мм гаубицю M777. Справжня коштує кілька мільйонів доларів. Виготовлення версії Метінвесту коштує менше 1000 доларів і не містить нічого химернішого, ніж старі каналізаційні труби. Але – і в цьому суть – знищення за допомогою безпілотника обходиться російським військам стільки ж, скільки і справжньої зброї.

“Після кожного попадання військові дають нам уламки трофеїв. Ми їх збираємо. Якщо нашу приманку знищили, значить ми працювали не даремно. Ми рахуємо не кількість виготовлених приманок, а кількість знищених, і це для нас головне. Чим швидше наші приманки будуть знищені, тим краще для нас”, — пояснює представник компанії.

Наразі, за його словами, багато сотень муляжів було знищено, і компанія щосили намагається задовольнити потреби армії. 

Нагадаємо, у кінці липні телеканал CNN показав новітній український морський дрон. Зокрема, за допомогою цих дронів був пошкоджений Керченський міст 17 липня цього року.

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