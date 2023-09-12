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Триває збір Стерненка "Зробимо їм боляче": потрібні 75 млн гривень

Менш ніж за добу вдалося зібрати понад 52 млн гривень. 

Триває збір коштів від волонтера Сергія Стерненка під назвою "Зробимо їм боляче", в межах якого необхідно зібрати 75 млн гривень. За його словами, мета збору – удар по ворогу, масштабніший, ніж був у Пскові, коли було знищено чотири літаки Іл-76 та боєприпаси.

75 млн гривень – це найбільший оголошений Стерненком збір за увесь час. Про це він повідомив у X.

"Спочатку ви побачите саме результат. Потім і засоби ураження. Ворогу поки зарано знати про них, хай спершу відчує", – написав волонтер. 

Збір було оголошено 11 вересня. Станом на 9:10 12 вересня є понад 52 млн гривень із 75 необхідних. 

  • Монобанка (і Apple Pay) https://send.monobank.ua/jar/6Cgt7cSiPp
  • Карта банки 5375411208619598
  • Приват 5168745030910761
  • Спеціальний рахунок для юридичних осіб – UA323052990000026002015036015
  • Призначення: благодійний внесок
  • PayPal – sternenkopaypal@gmail.com

Фото: Сергій Стерненко в Twitter

Нагадаємо, що в серпні завдяки зібраним коштам вдалося вдарити безпілотниками по авіабазі в Псковській області, що в 700 км від України. Унаслідок удару згоріли російські військово-транспортні літаки.

Президент Володимир Зеленський говорив, що удару по ворожій цілі на відстані 700 км було завдано зброєю українського виробництва. Згодом Стерненко в інтервʼю LB.ua повідомив, що збитки для ворога склали близько $300 млн. Різних пошкоджень зазнали шість літаків, зокрема чотири отримали таку шкоду, яка, найімовірніше, не дасть їм відновитися. Це найбільша за сумою збитків операція на території РФ за весь час російсько-української війни. Дрони, що завдали удару – на 100% українська розробка. Кошти на них збирав Стерненко. 

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