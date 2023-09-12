Ввечері 11 вересня прикордонне місто Вовчанськ у Харківській області було обстріляне російськими окупантами з артилерії.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

“Цього разу виникла пожежа у приватному секторі на околиці населеного пункту”, - зазначили у ДСНС.

Коли прибули бійці ДСНС, полум’ям був охоплений житловий будинок, площа пожежі склала близько 100 кв.м.

Зазначається, що бійці ДСНС працювали в умовах постійних обстрілів.

Жертв та постраждалих внаслідок обстрілів немає.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог завдав удар з артилерії по селу Кутьківка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки сталася пожежа у приватному домоволодінні. Горіла господарча споруда та сінник на загальній площі 100 кв. м.