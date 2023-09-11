Готується посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини, до якого входять ППО, артилерія, техніка.

Про це розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Рухаємося також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть”, - додав Зеленський.

Президент провів сьогодні кілька важливих нарад, зокрема з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення.

“Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на “нулі”. Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, міністерство цифровізації допомагає”, - запевнив Верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту Півдня України та "зернового коридору".