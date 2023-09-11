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Паперової роботи у військах має стати значно менше, - Зеленський

Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, міністерство цифровізації допомагає.

Паперової роботи у військах має стати значно менше, - Зеленський

Готується посилення пакету оборонної підтримки від Німеччини, до якого входять ППО, артилерія, техніка. 

Про це розповів у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Рухаємося також і з іншими нашими партнерами, зокрема щодо ППО. Додаткові системи в Україні будуть”, - додав Зеленський.

Президент провів сьогодні кілька важливих нарад, зокрема з міністром оборони України Умєровим, першим заступником міністра Павлюком та віце-прем’єром Федоровим щодо забезпечення наших воїнів, прозорості цього забезпечення. 

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“Конкретні потреби наших бойових бригад – вони мають забезпечуватися максимально швидко, і для цього увесь облік повинен бути цифровізований. Взагалі паперової роботи у військах має стати значно менше, і точно не має бути різниці між тим, що подається у звітах тут, у центрі, і тим, чого реально потребують хлопці на “нулі”. Міністерство оборони зараз перезапускає систему обліку, міністерство цифровізації допомагає”, - запевнив Верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту Півдня України та "зернового коридору".

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