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Зеленський обговорив із Бербок оборонні потреби України та зміцнення ППО

Вони також обмінялися думками щодо європейської інтеграції України.

Зеленський обговорив із Бербок оборонні потреби України та зміцнення ППО
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Про це повідомила пресслужба президента.

"Президент докладно зупинився на нагальних потребах сил оборони України на полі бою. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту Півдня України та "зернового коридору". Президент відзначив важливість залучення додаткової допомоги з боку партнерів для посилення артилерії наших захисників, зокрема завдяки системам калібру 155 мм та ракетам великої дальності", - йдеться в повідомленні.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Співрозмовники обмінялися думками щодо європейської інтеграції України та прогресу, досягнутого Україною у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

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Зеленський наголосив на налаштованості України на тісну співпрацю з Німеччиною в підготовці до наступної міжнародної Конференції з питань відновлення України, що відбудеться в Берліні влітку 2024 року.

"Важливо забезпечити максимально конкретні практичні результати конференції", - сказав він.

Окремо він оцінив той факт, що Бербок розпочала свій візит до України з відвідин одного з об'єктів енергетичної інфраструктури на Кивщині. У цьому контексті було зазначено, що зміцнення стійкості енергетичної сфери є одним із пріоритетів для України напередодні зимового періоду.

Президент подякував Німеччині за вагому підтримку України, зокрема військову та фінансову. Окремо було відзначено новий пакет оборонної допомоги з боку ФРН та суттєвий внесок у посилення ППО України.

"Я дякую канцлеру Шольцу, його команді та всьому німецькому народові. Під час мого візиту до Німеччини ми відчували сильну підтримку з боку вашого суспільства", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Бербок прибула до Києва потягом рано вранці. Це - її четвертий візит із початку російської агресії. На спільній із головою МЗС України Дмитром Кулебою пресконференції Бербок заявила, що Німеччина збільшує гумдопомогу Україні і підтримає зведення вітрової електростанції в Чорнобилі.

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