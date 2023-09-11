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Лукашенко створив у Білорусі ПВК на базі "вагнерівців"

ПВК "ГардСервіс" тренується в Маріній Горці Мінської області

Лукашенко створив у Білорусі ПВК на базі "вагнерівців"
Фото: Центр наспротиву

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко створив приватну військову компанію та вербує туди терористів із групи Вагнера.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Білоруський маріонетковий режим створює власну приватну військову компанію на базі “вагнерівців” з РФ. Так, всім вагнерівцям в Білорусі, які не захотіли підписувати контракт з МО РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської ПВК «ГардСервіс»", - йдеться в повідомленні.

Білоруська ПВК тренується в Маріній Горці Мінської області базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо". Основне її завдання -  протидія опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для Лукашенка.

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Зауважимо, що "ГардСервіс" створено спеціальним указом Лукашенка ще в 2019 році. Вона постійно співпрацює з терористами ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко залишить у Білорусі до 10 тисяч найманців російської ПВК "Вагнер", які, за повідомленнями Міноборони Білорусі, тренують білоруську тероборону.

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