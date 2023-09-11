Лула закликає до зустрічі лідерів ЄС і блоку Меркосур, аби визначити долю торговельної угоди

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва просить скликати зустріч лідерів Європейського Союзу та економічного союзу країн Південної Америки Меркосур, щоб ухвалити рішення щодо торговельної угоди цього року, під час його президентства у блоці.

Про це пише Bloomberg.

“Бразилія хоче і потребує угоди, але до нас потрібно ставитися на рівних. Настав час вирішити: так чи ні”, − сказав він на пресбрифінгу в понеділок.

ЄС і країни МЕРКОСУР − Аргентина, Бразилія, Уругвай і Парагвай − ведуть переговори про спробу укласти торговельну угоду вже понад 20 років.

Угода була оголошена у 2019 році, але її так і реалізували через нові вимоги, зокрема лист євроблоку з новими екологічними умовами. Зокрема, Франція вимагає посилення положень проти вирубки лісів.

Лула наполягав на завершенні угоди під час зустрічей на полях саміту “Групи двадцяти” у Нью-Делі на вихідних, поскаржившись президенту Франції Еммануелю Макрону, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і президенту Європейської ради Шарлю Мішелю на додаткові вимоги. Він назвав документ із переліком екологічних зобов’язань “образливим”.

“Умови неприйнятні, Бразилія не приймає жодних санкцій”, − сказав Лула.

Відколи Лула вступив на посаду в січні, Бразилія скоротила вирубку лісів Амазонки приблизно на 40%. Якщо угода буде укладена, це може дати ще один поштовх розвитку агробізнесу, завдяки якому Бразилія стає провідним світовим експортером кави, сої, яловичини та інших продуктів.

Нагадаємо, фон дер Ляєн пообіцяла, що ЄС і Меркосур укладуть торговельну угоду до кінця року.