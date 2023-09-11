Зеленський в інтерв'ю CNN: Випадки корупції в Україні не пов’язані з допомогою та зброєю від партнерів

Президент зазначив, що це - "інші справи".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що випадки корупції в Україні не пов’язані з міжнародною допомогою - коштами чи зброєю від партнерів та союзників, за його словами, це - "інші справи".

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Усі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо... Це - інші справи, це не про партнерів", – пояснив Зеленський.

Так він відповів на питання щодо виявлення випадків корупції в Україні, через які, в тому числі було звільнено міністра оборони Олексія Резнікова.

Зеленський наголосив, що наразі все, що належить до правосуддя та справедливості - дуже чутливі питання, бо триває війна, і українці борються за цінності.

При цьому він зазначив, що здатен здійснити усі необхідні зміни, аби унеможливити корупцію

"У мене немає іншого вибору. Тут у мене немає альтернативи, і я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими не тільки корумпованими людьми, а навіть із думками про це", - сказав президент.

Нагадаємо, днями президент Литви Гітанас Науседа заявив, що постачання зброї українським захисникам гальмує корупція в Україні. Зокрема, він вважає, що корупційні скандали в Україні стали причиною затримки постачання американських винищувачів F-16.