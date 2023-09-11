Греція проситиме у ЄС допомоги у відшкодуванні збитків від повені

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зустрінеться з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб отримати підтримку від ЄС для відшкодування збитків від повені.

Про це пише Bloomberg.

Негода призвела до загибелі щонайменше 15 осіб і знищення сільськогосподарських угідь і сіл.

“Я впевнений, що Європа фінансово підтримає нашу країну”, − сказав Міцотакіс.

За його словами, Європа витрачає багато на перехід до "зеленого" регіону, але не так багато, щоб упоратися з неминучими наслідками зміни клімату.

Шторм охопив близько 72 000 гектарів території, знищивши сільськогосподарські угіддя, дороги та мости та затопивши цілі села. Найбільше постраждав регіон Фессалія, де потонула худоба та були знищені врожаї бавовни, кукурудзи, томатів і яблук.

Головна магістраль між Афінами та Салоніками, другим за величиною містом країни, залишається закритою, а електропостачання не відновлено в кількох районах. Влада швидко збирає, ховає або спалює тисячі мертвих тварин, щоб запобігти поширенню хвороб.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, минулого тижня до Греції після смертоносних пожеж прийшли зливи. Шторм Даніель, зокрема, спровокував зсуви, зруйнував міст, обвалив опори електропередач і залив десятки автомобілів.