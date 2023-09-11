Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
Унаслідок землетрусу в Марокко загинули понад тисяча людей, пошкоджено будинки і історичні памʼятки (оновлено)
У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сільраду, – ОВА
У Київській області вночі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та сільраду, – ОВА
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
Патрульна з Дніпра, які збирала кошти на лікування, передала понад мільйон гривень для потреб військових
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
New York Times: похорони Пригожина влаштували так, щоб приховати справжній рівень його підтримки
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Палац Жевуських-Лянцкоронських: історія та майбутнє
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Американський полковник розповсюджує дезінформацію, що “Україна давно програла війну”
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
Окупанти скинули на Куп’янськ авіабомбу
ГоловнаСвіт

Байден сумнівається, що Китай зможе вторгнутися на Тайвань через економічні проблеми

Президент США зустрівся з китайським прем'єром.

Байден сумнівається, що Китай зможе вторгнутися на Тайвань через економічні проблеми
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що економічний спад у Китаї може зменшити бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Про це пише Bloomberg.

Президент США, який у неділю відвідав В'єтнам після саміту лідерів Групи 20 в Індії, зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном. На запитання, чому він не зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, Байден сказав, що Сі зараз зайнятий.

Лідер КНР вирішив не відвідувати G-20 без пояснень. Наступна найкраща можливість для зустрічі двох лідерів буде на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної спільноти в Сан-Франциско в листопаді.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Байден сказав, що Китай “зараз має складну економічну проблему через цілий низки причин, які пов’язані з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також політикою, якої дотримується Китай”.

“Я не думаю, що це змусить Китай вторгнутися на Тайвань, навпаки, можливо, він не має таких можливостей, як раніше”, − сказав він під час пресконференції в Ханої.

Головний емісар Тайваню в США Сяо Бі-Хім назвала уповільнення Китаю “тривожним” в інтерв'ю вашингтонському бюро Bloomberg у п'ятницю. Вона додала, що острів має стати “менш вразливим” до змін у КНР.

Нагадаємо, у серпні британський парламент порушив політичне табу і вперше назвав Тайвань “незалежною країною”. Нове формулювання зазначено у звіті комітету із закордонних справ Палати громад.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies