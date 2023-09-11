Байден сумнівається, що Китай зможе вторгнутися на Тайвань через економічні проблеми

Президент США Джо Байден заявив, що економічний спад у Китаї може зменшити бажання Пекіна вторгнутися на Тайвань.

Про це пише Bloomberg.

Президент США, який у неділю відвідав В'єтнам після саміту лідерів Групи 20 в Індії, зустрівся з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном. На запитання, чому він не зустрічався з лідером Китаю Сі Цзіньпіном протягом 10 місяців, Байден сказав, що Сі зараз зайнятий.

Лідер КНР вирішив не відвідувати G-20 без пояснень. Наступна найкраща можливість для зустрічі двох лідерів буде на саміті Азійсько-Тихоокеанської економічної спільноти в Сан-Франциско в листопаді.

Байден сказав, що Китай “зараз має складну економічну проблему через цілий низки причин, які пов’язані з міжнародним зростанням і його відсутністю, а також політикою, якої дотримується Китай”.

“Я не думаю, що це змусить Китай вторгнутися на Тайвань, навпаки, можливо, він не має таких можливостей, як раніше”, − сказав він під час пресконференції в Ханої.

Головний емісар Тайваню в США Сяо Бі-Хім назвала уповільнення Китаю “тривожним” в інтерв'ю вашингтонському бюро Bloomberg у п'ятницю. Вона додала, що острів має стати “менш вразливим” до змін у КНР.

Нагадаємо, у серпні британський парламент порушив політичне табу і вперше назвав Тайвань “незалежною країною”. Нове формулювання зазначено у звіті комітету із закордонних справ Палати громад.