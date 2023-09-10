Росія облаштовує військові бази поблизу фінського кордону, − ЗМІ

На території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську збудовано великі ангари для техніки.

Росія розпочала облаштування своїх військових баз поблизу фінського кордону. Про це пише Yle.

На супутникових знімках, отриманих виданням, видно, що на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську збудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.

Водночас дедалі більше техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.

“Ці будівельні проєкти – перша відчутна ознака того, що Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії. До цього протягом багатьох років Росія не інвестувала у прикордонні гарнізони”, − йдеться у матеріалі.

Росія неодноразово погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції до НАТО. У грудні минулого року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону. Минулого місяця він повторив цю заяву.

За словами експерта з Росії, майора у відставці Марка Еклунда, будівельні роботи ще не означають, що Росія збільшує чисельність своїх військ на фінському кордоні.

“Пріоритетним завданням військового складу у Петрозаводську зараз, ймовірно, є переобладнання та постачання техніки на український фронт. Я припускаю, що ангар, який там споруджений, є ремонтним. Тобто це крите приміщення на часи осінньо-зимових холодів, щоб можна було обслуговувати техніку”, − сказав він.

Фото: yle.fi

Такої думки дотримується й інший фінський військовий експерт, доцент військових наук Ілмарі Кяйхке: “Росії нема чого розміщувати на фінському кордоні. Швидше, техніка звідти розміщується в інших місцях, і Україна є метою номер один”.

На його думку, Росія не матиме достатньо людей і техніки для реалізації планів Шойгу щодо посилення військ на кордоні з Фінляндією, поки війна в Україні триватиме так само інтенсивно, як зараз.

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що зафіксовані Yle зміни не становлять загрози для Фінляндії.

Нагадаємо, Фінляндія починає вивчати можливість виробництва фінської бронетехніки в Україні у відповідь на запит президента України Володимира Зеленського.