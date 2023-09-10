Колишній очільник коаліційних сил в Іраці вважає, що США мають дати Україні ракети великої дальності

Генерал у відставці Девід Петреус, який очолював коаліційні сили в Іраці та Афганістані, вважає, що США мають надіслати Україні ракети великої дальності та прискорити надання винищувачів. Про це він сказав у розмові з британською газетою The Telegraph.

Петреус вважає, що Штати та інші західні країни повинні уникнути спроб заблокувати життєво важливу допомогу для Києва. Він переконаний, що США треба припинити свою протидію відправці армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), тоді як інші лідери повинні збільшити кількість їхньої далекобійної зброї.

Генерал Петреус, який командував у 2007 році введенням американських військ в Ірак, сказав, що Київ може "змінити динаміку" війни, якщо зможе перерізати сухопутний міст, який росіяни встановили між Кримом та іншими окупованими територіями.

Але він натякнув, що Вашингтон підриває ці перспективи, відхиляючись від певних рішень, у тому числі щодо ATACMS, які можна запускатися з ракетної системи залпового вогню HIMARS.

"Я сподіваюся, що … США нададуть армійські тактичні ракетні системи, які подвоять радіус дії того, що ми надали", – сказав він.

ATACAMS мають дальність враження близько 350 кілометрів, що більш ніж на 60 км далі, ніж ракети, надані Францією та Британією. Україна закликає США надати ці ракети вже протягом тривалого часу. Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорював із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання постачання цих ракет. За його словами, можливості для надання залишаються відкритими.