New York Times: Вʼєтнам таємно розглядає закупівлю зброї у Росії

За даними газети The New York Times, Вʼєтнам, попри застереження США, таємно розглядає закупівлю російського озброєння.

Сьогодні з візитом до Вʼєтнаму прибуде американський президент Джо Байден. Очікується, що обидві країни підкреслять прихильність до "поширення миру, процвітання та стабільності в регіоні".

Але попри те, що Сполучені Штати та В’єтнам підтримували відносини протягом останніх місяців, Ханой будує таємні плани придбати арсенал зброї в Росії всупереч американським санкціям, свідчить внутрішній документ в’єтнамського уряду.

У документі Міністерства фінансів, датованому березнем 2023 року, зміст якого було перевірено колишніми та нинішніми в’єтнамськими офіційними особами, пояснюється, як В’єтнам пропонує модернізувати свою армію, таємно сплачуючи оборонні закупівлі через перекази на рахунок спільного в’єтнамсько-російського нафтового підприємства в Сибіру – "Русвʼєтпро".

У документі, підписаному заступником міністра фінансів В’єтнаму, зазначається, що В’єтнам веде переговори з РФ про нову угоду щодо зброї, яка "зміцнить стратегічну довіру" в той час, коли "західні країни запроваджують ембарго на Росію в усіх аспектах".

У документі зазначено, що "партія (комуністична – ред.) і держава визначають Росію як найважливішого стратегічного партнера в обороні та безпеці".

Американські дипломати не відповіли на прохання прокоментувати перспективи угоди зі зброєю.

Після російського вторгнення в Україну минулого року В'єтнам відмовився засудити вторгнення в ООН і проголосував проти виключення Росії з Ради з прав людини цього органу. На конференції з питань безпеки в Москві минулого місяця міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав В’єтнам ідеальним покупцем найновішої російської зброї.

Правлячою партією у Вʼєтнамі є комуністична.