Прем'єр-міністр Іспанії пропустить саміт G20 через коронавірус

Хоча Іспанія не є членом групи, вона бере участь у самітах.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував поїздку на саміт “Групи двадцяти” в Індію після того, як отримав позитивний результат на коронавірус.

Про це пише Bloomberg.

“Я почуваюся добре. Іспанія буде чудово представлена віцепрем’єр-міністром і міністром економіки”, − написав він у соцмережі X.

Esta tarde he dado positivo en COVID y no podré viajar a Nueva Delhi para asistir a la Cumbre del G-20.



Me encuentro bien.



España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 7, 2023

Раніше цього тижня президент США Джо Байден пройшов кілька тестів на Covid-19 після того, як тест першої леді Джилл Байден дав позитивний результат. Коронавірусу у Байдена не знайшли.

Хоча Іспанія не є членом G-20, вона бере участь у самітах блоку з 2008 року і вважається постійним гостем. Зараз країна також головує в Європейському Союзі протягом шести місяців.

Нагадаємо, саміт G20 пройде 9-10 вересня у Нью-Делі.

Китай дав зрозуміти, що лідер Сі Цзиньпін вперше пропустить захід. Пекін натомість представить прем’єр-міністр Лі Цян. А від Росії замість Путіна приїде очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

МЗС України тим часом працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20. Наша держава хоче долучитися до заходу, оскільки там будуть порушувати економічні проблеми.