Зернова угода буде у центрі саміту G20, − Шарль Мішель

Чи досягнуть лідери “Групи двадцяти” консенсусу щодо комюніке наприкінці саміту в Нью-Делі цими вихідними передбачити важко.

Про це заявив у п’ятницю президент Європейської ради Шарль Мішель, пише Reuters.

Виступаючи в столиці Індії, Мішель сказав, що Європейський Союз хоче, щоб G20 зосередилася на глобальних викликах продовольчій та енергетичній безпеці.

Серед питань, які, як очікується, будуть фігурувати на переговорах, є блокування Росією проходження вантажів зерна з України через Чорне море, що впливає на продовольчу безпеку в багатьох країнах.

Мішель не передбачає, що саміт вирішить усі “головні” глобальні проблеми, але додав, що ЄС хоче, аби блок прискорив зусилля щодо досягнення цілей сталого розвитку та висловився щодо питань клімату та зменшення бідності.

рішення оголосять під час саміту в Індії на вихідних, передає Bloomberg.

Нині Африканський союз налічує 55 членів. Він отримає статус "запрошеної міжнародної організації",той же, що і Євросоюз.

Як зазначають джерела видання, це частина прагнення надати африканським країнам сильніший голос із глобальних проблем, таких як зміна клімату і борг ринків, що розвиваються, особливо у зв'язку з тим, що ринки так званого Глобального Півдня починають відігравати більш помітну роль у світі.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який приймає саміт G20, зробив пріоритетом надання повноправного членства для Африканського союзу. Це рішення також підтримує італійська прем'єрка Джорджа Мелоні.

На початку травня під час візиту до штаб-квартири Африканського союзу в Ефіопії канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав заклики до блоку стати постійним членом "Великої двадцятки", щоб дати їй більше права голосу в зусиллях вирішення глобальних проблем. Шольц стверджував, що Африка має відігравати важливішу міжнародну роль, щоб відобразити її зростаюче значення в дедалі більш роздробленому та багатополярному світовому порядку.

Європейський Союз прагне взяти на себе певну заслугу за такий крок «Великої двадцятки» щодо Африканського союзу. Лідери блоку планують провести зустріч на високому рівні з очільниками африканських країн у кулуарах саміту.

Зустріч "Європа-Африка" включатиме, зокрема, обговорення наслідків війни Росії проти України для глобальної продовольчої безпеки.

Нагадаємо, саміт G20 пройде 9-10 вересня у Нью-Делі.

Китай дав зрозуміти, що лідер Сі Цзиньпін вперше пропустить захід. Пекін натомість представить прем’єр-міністр Лі Цян. А від Росії замість Путіна приїде очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

МЗС України тим часом працює над тим, щоб отримати запрошення на саміт G20. Наша держава хоче долучитися до заходу, оскільки там будуть порушувати економічні проблеми.