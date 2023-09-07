США передають Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом

Сполучені Штати Америки передають Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.

Про це йдеться в дописі посла США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х (екствітер).

Перші машини отримають прикордонники і поліція. Техніка необхідна для того, щоб, за словами Брінк, "дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів — особливо тих, хто перебуває поблизу лінії фронту".

Proud to stand with Acting Deputy Secretary Nuland @UnderSecStateP and my @StateDept colleagues to mark the delivery of the first U.S.-provided Mine Resistant Ambush Protection (MRAP) vehicles to Ukraine's border guards and police. The United States will give 190 MRAPs to enable… pic.twitter.com/fwAUCOYlTL — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 7, 2023

Нині до Держприкордонслужби прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Він, зокрема, ознайомився із використанням і застосування наданої Штатами допомоги.

Нагадаємо, напередодні Адміністрація президента США Джозефа Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Цей пакет включає, зокрема, обладнання ППО, боєприпаси та снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

За словами Блінкена, допомога від США складе понад мільярд доларів.