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США скасували випробування своєї першої гіперзвукової ракети великої дальності

Причину скасування тесту не вказали.

США скасували випробування своєї першої гіперзвукової ракети великої дальності
Фото: defence-ua.com

США скасували випробування першої гіперзвукової ракети великої дальності (Long-Range Hypersonic Weapon – LRHW) в арсеналі американської армії, пише Bloomberg.

Пентагон планував провести льотні випробування на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Але після передпольотних перевірок випробування не відбулося. Причину скасування тесту не вказали.

Планується, що перша батарея LRHW складатиметься з 8 ракет. Нею має керувати 3-й полк польової артилерії на об’єднаній військовій базі Льюїс-МакКорд у штаті Вашингтон.

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Раніше Міноборони Сполучених Штатів заявляло, що ракету мають оголосити боєздатною до 30 вересня.

У заяві Пентагону також йдеться, що навіть без льотних випробувань “відділ зміг успішно зібрати дані про продуктивність наземного обладнання та програмного забезпечення, які будуть інформувати про прогрес у розробці наступальної гіперзвукової зброї”.

Головним підрядником проєкту є корпорація Lockheed Martin.

Гіперзвукова зброя великої дальності має радіус дії 2776 км і складається з ракети наземного запуску, оснащеної гіперзвуковим плануючим корпусом, транспортним та допоміжним обладнанням та засобами для керування вогнем.

Нагадаємо, Сполучені Штати здійснили три успішні випробувальні пуски перспективних гіперзвукових ракет ще у 2021 році. Тоді планувалося, що розгортання першої боєздатної американської армійської батареї з гіперзвуковими ракетами буде здійснено в 2023 році, а 2024 року почнеться оснащення нею бойових кораблів. Випробуваний гіперзвуковий блок (The Common-Hypersonic Glide Body, або C-HGB) є універсальним для систем озброєнь Армії і ВМС США. Він може маневрувати по висоті і курсу, що унеможливлює його перехоплення.

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