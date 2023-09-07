Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту G20, − Bloomberg

Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту “Групи двадцяти”, який відбудеться цими вихідними 9-10 вересня у Нью-Делі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на французького високопосадовця.

“Утримуючись від відкритої підтримки Росії, яка вторглася в Україну у 2022 році, Китай у минулому зберігав нейтральну позицію, яка фактично приносила користь Москві. Західні країни, особливо Франція, закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона припинила війну”, − зазначає видання.

Китайські посадовці, які беруть участь у переговорах щодо підсумкового комюніке саміту G-20, зайняли м’якший підхід до України порівняно з минулим роком.

Французький чиновник зазначив, що всі країни G-20 дійшли спільної мови щодо війни в Україні, але з Росією ще потрібно знайти компроміс. Індія, яка приймає цьогорічний саміт групи, також відмовилася засудити вторгнення Росії в Україну.

Незрозуміло, чи призведе нова позиція Китаю до угоди щодо комюніке на тлі напруженості між Пекіном і Делі. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сперечався з Китаєм через гарячі питання, зокрема прикордонну суперечку в Гімалаях.

“Минулого року більшість лідерів G-20 засудили війну в Україні у спільному комюніке. Але відсутність голови Китаю Сі Цзиньпіна на саміті в Індії кинула тінь на перспективу досягнення угоди щодо України”, − додає Bloomberg.

Нагадаємо, Китай дав зрозуміти, що лідер Сі Цзиньпін вперше пропустить саміт “Групи двадцяти”. Пекін представить прем’єр-міністр Лі Цян. Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Україна на саміт не запросили.

Зустрічі міністрів закордонних справ і фінансів в Індії цього року завершилися без комюніке. США та їхні союзники наполягають на згадці війни президента Володимира Путіна в Україні в комюніке, яке традиційно публікується після саміту глав держав, але Росія та Китай категорично проти цього.