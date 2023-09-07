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Регіон Іль-де-Франс закликав жертвувати на реконструкцію двох областей України

Французький регіон збирає пожертви на підтримку Київської та Чернігівської областей України.

Регіон Іль-де-Франс закликав жертвувати на реконструкцію двох областей України
Валері Пекресс
Фото: EPA/UPG

Під час поїздки очільниці французького регіону Іль-де-Франс Валері Пекресс до України на початку липня сторони підписали декларацію про наміри допомогти у відбудові Київської та Чернігівської областей. 

У партнерстві з Civil Protection регіон Іль-де-Франс закликає до збору пожертвувань для активізації та продовження підтримки України з метою задоволення потреб, визначених українською владою. 

Крім того, в рамках цієї ініціативи буде профінансовано відправлення меблів зі шкіл Іль-де-Франс до українських шкіл. 

Серед визначених потреб:

  • транспортні засоби,
  • генератори,
  • обладнання колективного опалення.

Регіон Іль-де-Франс вже розпочав проект «Підтримка територіального планування реконструкції Чернігівської області». Цей проект, який є частиною співпраці Франції та України, має на меті надати технічну підтримку чернігівській владі для підготовки процесу реконструкції.

Щоб допомогти Київській та Чернігівській областям, які сильно постраждали від обстрілів, регіон визначив кілька своїх шкіл, які можуть забезпечити українські школи обладнанням (столи, стільці, шафи, парти, ширми тощо). 

Ця ініціатива, яку почали реалізовувати в липні 2023 року, дозволила перевезти в Україну 8 напівпричепів. 

Інші подібні акції відбудуться протягом осені 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 150 дронів виробництва Франції. Закупівлю дронів профінансувала Франція.

Також Франція вирішила наростити темп виготовлення і постачання боєприпасів для України втричі. Йдетья про боєприпаси 155-го калібру.

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