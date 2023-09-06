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Данія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону, - Фредеріксен

"Ми зобов'язані вам за вашу неймовірну боротьбу. Ваша боротьба - це наша боротьба".

Данія допоможе Україні посилити протиповітряну оборону, - Фредеріксен
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Фото: EPA/UPG

Данія готова збільшити оборонну допомогу Україні.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми вирішили надати літаки F-16, щоб тренувати ваших пілотів. Наразі триває навчання, і підготовчі роботи вже проведено, тепер тренуються пілоти. Ми вже дали і артилерію, і бронетехніку, і снаряди, і ми робитимемо ще більше. Зокрема, для посилення протиповітряної оборони", - сказала Фредеріксен після переговорів із президентом Володимиром Зеленським.

За її словами, Данія разомі із Польщею також взяли на себе зобов'язання щодо безпеки енергетики.

"Наша підтримка надовго, це зобов'язання на довгий час. Ми зобов'язані вам за вашу неймовірну боротьбу. Ваша боротьба - це наша боротьба", - наголосила Фредеріксен.

Відповідаючи на запитання про корупцію в Україні, воназазначила, що "є час перед війною і, на жаль, під час війни. Якщо запитаєте мене, чи достатньо Україна зробила для боротьби з корупцією перед війною, я думаю, що ми згодні, що можна було б більше зробити".

"Данія - одна з країн, яка допомагає чи не найбільше, і я думаю, що вся Європа вражена тим, як ви справляєтеся з цими викликами, включно з боротьбою з корупцією. Гарантій немає, але я впевнена, що Україна зробить все можливе під час війни", - додала Фредеріксен.

Нагадаємо, що Данія збільшить допомогу Україні в 2024 році на 300 млн датських крон (близько 40 млн євро) з 1,2 млрд датських крон до 1,5 млрд датських крон.

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