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Науседа: постачання озброєння Україні гальмує її корупція

Президент Литви вважає, що саме через корупцію була затримка з наданням F-16. 

Науседа: постачання озброєння Україні гальмує її корупція
Президент Литви Гітанас Науседа розмовляє зі ЗМІ під час прибуття на засідання Європейської ради в Брюссель, Бельгія, 29 червня
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що постачання зброї українським захисникам гальмує корупція в Україні. Про це він сказав він у ефірі радіо LRT.

Українська корупція впливає на рішення країн-союзників у питанні постачання нового озброєння, оскільки демократична влада зобовʼязана враховувати настрої своїх громадян та думку виборців. Корупційні скандали в України бʼють і по репутації країн, які їй допомагають, вважає Науседа.

"Уявіть, що виборці в тій чи іншій держав бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – сказав він. 

Науседа вважає, що корупційні скандали в Україні стали причиною затримки постачання американських винищувачів F-16.

Нагадаємо, що деякі корупційні скандали повʼязані з закупівлями міністерства оборони. На тлі розслідувань зловживань президент вирішив замінити міністра оборони.

У США в червні 2023 говорили, що немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї. 

Для нагляду за використанням підтримки в 2023 запрацював інститут моніторингу використання американської допомоги в Україні. 

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