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Джилл Байден отримала позитивний теcт на ковід

У Джо Байдена аналіз захворювання не виявив, але він продовжить регулярно робити тести. 

Джилл Байден отримала позитивний теcт на ковід
Джилл Байден
Фото: EPA/UPG

Перша леді США Джилл Байден отримала позитивний тест на ковід. У Білому домі повідомили, що вона має "лише легкі симптоми", пише Politico.

72-річна перша леді залишатиметься у своєму будинку в Рехобот-Біч, штат Делавер, повідомила її директорка із комунікацій Елізабет Александр. Байден була вакцинована та отримала ревакцинацію.

Джилл Байден уже хворіла на ковід у серпні 2022, після того як позитивний тест отримав президент США Джо Байден.

Тест Джо Байдена зараз ковід не виявив. Прессекретарка президента повідомила, що він цього тижня регулярно робитиме тести та спостерігатиме за симптомами. 

У Байдена на найближчі дні запланований візит до Індії на саміт G-20, а потім – до Вʼєтнаму. 

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