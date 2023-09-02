США відправлять в Україну боєприпаси зі збідненим ураном, - Reuters

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями.

Адміністрація Байдена вперше надішле в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що двоє офіційних осіб США підтвердили інформацію, котра міститься у документі, з яким ознайомилась редакція Reuters.

“Снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який буде оприлюднено наступного тижня. Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами обізнаної особи, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями”, - йдеться у повідомленні.

Майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів. Вартість і вміст пакунку ще уточнюються. Білий дім не відразу відповів на запит про коментар.

Зазначається, що США використовували боєприпаси зі збідненим ураном у величезних кількостях під час війн у Перській затоці 1990 і 2003 років і під час бомбардувань НАТО колишньої Югославії в 1999 році.

Нагадаємо, у березні повідомлялось, що Сили оборони України отримають від Великобританії спеціальні танкові снаряди, які містять збіднений уран, до танків Challenger 2. У квітні стало відомо, що Великобританія відправила в Україну тисячі боєприпасів до Challenger 2, у тому числі бронебійні снаряди зі збідненим ураном.